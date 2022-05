￼ConceptD 7 SpatialLabs : le PC portable qui donne vie à vos créations

L’époque où les créatifs et les professionnels devaient se tourner vers des ordinateurs portables gaming pour trouver une machine suffisamment puissante pour faire tourner leurs logiciels est révolue. En combinant sa gamme ConceptD à sa suite de solutions technologiques SpatialLabs, Acer propose un système optimisé pour les usages de création et des fonctionnalités encore jamais vues sur un PC portable.



La 3D stéréoscopique va changer la vie des créatifs et des ingénieurs

Avec le ConceptD 7 SpatialLabs, les concepteurs 3D pourront enfin visualiser leurs créations sous tous les angles grâce à une image qui sort de l’écran en 3D stéréoscopique, avec une perspective intuitive à 360 degrés. Les techniques de stéréoscopie utilisées permettent de reproduire la perception du relief à partir de deux images planes en ayant recours à un objectif optique spécialisé et à la technologie d’Eye Tracking, le tout saupoudré d’intelligence artificielle.

Contrairement au cinéma, vous n’avez ici pas besoin de lunettes spéciales pour bénéficier de l’affichage 3D, bien pratique pour vérifier la conformité au design original et pour la recherche d’erreurs. Une fois expérimentée, les créatifs et les ingénieurs ne peuvent plus se passer de la 3D stéréoscopique pour travailler.

Le Model Viewer de SpatialLabs offre, également, des options supplémentaires pour améliorer l’expérience, comme la possibilité de modifier l’arrière-plan HDRI d’un modèle. Cela permet de présenter un produit dans un environnement réaliste et de faciliter une présentation à un client qui pourra, par exemple, mieux s’imprégner du modèle et se faire une idée du produit final.

Mieux, vous pouvez connecter un moniteur externe au ConceptD 7 SpatialLabs afin d’éditer les scènes et les modèles en 2D sur ce second écran pour ainsi évaluer les changements en temps réel avec la 3D stéréoscopique du PC portable. Une configuration pouvant être obtenue en combinant Blender avec SpatialLabsGo ou Maya avec l’outil PiStage, par exemple.

Un écosystème logiciel pensé pour la création

Animateurs 3D, développeurs, concepteurs CAO, CGI ou CAD, ingénieurs, architectes, vidéastes et bien d’autres encore ont besoin de programmes spécifiques dans le cadre de leur activité. Avec les certifications ISV* dont peut jouir le ConceptD 7 SpatialLabs, le consommateur est rassuré quant à la capacité de la machine à offrir une compatibilité logicielle et matérielle avec les logiciels qu’il utilise quotidiennement.

En ce qui concerne l’interface, les ordinateurs de la gamme bénéficient de la ConceptD Palette, un tableau de bord permettant d’accéder instantanément à une multitude de paramètres personnalisables. Grâce à lui, vous pouvez configurer différents profils colorimétriques et basculer de l’un à l’autre en un clic. Cet outil se rend aussi utile avec son sélecteur de couleurs pour échantillonner et récupérer les valeurs de couleurs affichées à l’écran. Citons également la fonction de raccourcis clavier à l’écran et le large choix d’options d’écran divisé avec ajustement automatique de la taille des fenêtres, servant à améliorer la productivité.

Les développeurs seront ravis d’apprendre que SpatialLabs prend en charge Unreal Engine via Acer XR Runtime**, pour créer de nouvelles expériences en toute liberté et flexibilité. Pour les ingénieurs et créatifs, SpatialLabs Model Viewer supporte l’ensemble des formats de fichiers de tous les principaux logiciels de modélisation 3D, de Blender à Autodesk 3DS Max, en passant par Fusion 360.

Grâce aux optimisations NVIDIA Studio et à l’accélération GPU, l’ordinateur alloue les ressources graphiques de la manière la plus efficace possible afin de booster les applications créatives. NVIDIA Studio permet aussi d’avoir des pilotes à jour et développés en collaboration avec les éditeurs de logiciels de création, pour des performances plus élevées et des fonctionnalités améliorées.

Écran, CPU, GPU, mémoire : une fiche technique monstrueuse

Le ConceptD 7 SpatialLabs profite d’un matériel à la pointe de la technologie, à commencer par son écran, qui se doit d’être parfait pour les besoins exigeants des professions créatives. Sur une diagonale de 15,6 pouces, l’écran affiche une définition 4K UHD et une colorimétrie riche et précise. La dalle est certifiée Pantone avec correction des couleurs, couvre 100% de l’espace colorimétrique RVB d’Adobe (plus large que le standard sRGB) et est calibrée pour une reproduction fidèle des couleurs, son Delta E étant inférieur à 2.

Pour faciliter le flux de travail et une vitesse des rendus plus rapide, ce PC portable est équipé de puissants composants de dernière génération. Il embarque un processeur Intel Core i7 Tiger Lake et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. Avec par ailleurs 64 Go de RAM DRR4 et 2 To de stockage rapide SSD NVMe PCIe, le système peut générer des rendus vidéo ou 3D en un temps record.

Avec le ConceptD 7 SpatialLabs, performances n’est pas synonyme de chauffe ou de bruit. Travaillez en toute quiétude sur des applications gourmandes en ressources grâce au système de refroidissement composé de ventilateurs AeroBlade 3D de 4ème génération, générant un « débit Vortex » aérodynamique pour garder sous contrôle la température du système. Le tout en conservant des niveaux sonores faibles qui ne dépassent pas les 40 dBA.

La connectique n’est pas en reste non plus, avec un port HDMI 2.1 supportant la 4K à 120 images par seconde, un DisplayPort 1.4 ainsi que deux prises USB 3.2 Type-C avec Thunderbolt 4. La connectivité sans fil promet les meilleurs les débits avec la prise en charge de la norme Wi-Fi 6.

* Certification ISV (Independent Software Vendor) : tous les produits ConceptD (tours et ordinateurs portables) sont testés et approuvés sur leur compatibilité d’utilisation avec les logiciels les plus utilisés par les créateurs. Pour plus de détails sur les logiciels partenaires sur la page Acer dédiée aux Éditeurs de logiciels indépendants partenaires.

** Unreal Engine via Acer XR Runtime : les développeurs peuvent créer et personnaliser des projets pour des expériences SpatialLabs™ uniques pour des cas d’utilisation spécifiques (musées, salles d’exposition, hôpitaux ou écoles, par exemple) qui pourront être visualisés et avec lesquels il sera possible d’interagir en 3D stéréoscopique. Pour en savoir plus rendez-vous sur la page Acer qui présentent la technologie SpatialLabs™.



Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.