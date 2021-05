10 raisons de craquer pour le Predator Triton 300 SE d’Acer, un portable gaming élégant et puissant

Le Predator Triton 300 SE fait son entrée dans la gamme Acer. Ce PC portable gaming d’un nouveau genre réussit à regrouper puissance, productivité et usage nomade.

Acer renouvelle sa gamme Predator avec le Triton 300 SE, un PC portable gaming qui allie puissance, productivité et usage nomade. Comme nous allons le voir dans la suite de cet article, l’appareil ne manque pas d’arguments pour convaincre les utilisateurs les plus exigeants.

Un écran de 14 pouces taillé pour le gaming

Le Triton 300 SE est équipé d’une dalle de 14 pouces, ce qui constitue une première dans l’écosystème Acer Predator. Ce modèle permet de bénéficier d’une surface d’affichage confortable dans une machine compacte, facilement transportable.

L’écran, de technologie IPS, affiche une définition Full HD 1080p et une fréquence de rafraîchissement 144 Hz offrant une grande fluidité en jeu. Le temps de réponse de seulement 3 ms permet une réactivité indispensable pour les jeux compétitifs.

Avec la technologie BluelightShield™ d’Acer, le Predator Triton 300 SE dispose d’un filtre atténuant la lumière bleue émanant de l’écran, favorisant la réduction de la fatigue oculaire.

Un design qui mise sur l’élégance

L’un des problèmes rencontrés par les utilisateurs lorsqu’ils recherchent un PC portable gaming est le look souvent agressif, à base de rouge ou de RGB, qui caractérise ce type d’appareils très typés. Trop typés pour certains consommateurs, qui veulent pouvoir acquérir un ordinateur portable puissant pour jouer mais également qui soit élégant et discret pour pouvoir l’utiliser au travail ou dans le cadre de leurs études.

C’est ce que propose le Predator Triton 300 SE avec son châssis en aluminium et son coloris argent minimaliste et épuré ainsi que son discret logo. Les distinctions “gaming” esthétiques restent sobres, on dirait presque un ordinateur portable dédié à la bureautique. Pour un usage hybride, son design est parfaitement maîtrisé.

Avec une épaisseur de 17,9 mm pour un poids de 1,7 kg, le PC portable est pensé pour les nomades qui doivent fréquemment se déplacer avec leur machine. L’autonomie, habituellement l’un des points faibles des portables gaming, peut atteindre 10h et renforce cet aspect d’usage mobile : pas besoin de chercher désespérément une prise de courant pour pouvoir profiter de son ordinateur où que l’on soit.

Des composants dernière génération

Le Predator Triton 300 SE est équipé d’un processeur et d’une carte graphique de nouvelle génération. Son processeur Intel® CoreTM i7-11370H cadencé à 3,3 GHz (jusqu’à 4,8 GHz en mode Turbo) saura faire tourner n’importe quel jeu et accomplir des tâches gourmandes telles que le montage vidéo. Le choix de ce CPU basé sur la nouvelle architecture Tiger Lake n’est pas anecdotique : il permet de couvrir aussi bien les besoins en termes de jeu vidéo que de productivité pour les professionnels. Avec une seule machine, travaillez le jour et jouez la nuit.

La carte graphique est également de dernière génération. La toute récente NVIDIA® GeForce® RTX TM 3060 6GB GDDR6, basée sur l’architecture Ampere, offre d’excellentes performances en jeu. Vous pourrez sur presque tous les titres profiter de votre écran 144 Hz, même en augmentant la qualité graphique du jeu. Et vous bénéficierez bien entendu du très demandé ray-tracing sur les productions compatibles avec cette technologie.

Un système de refroidissement innovant

Mais avec tant de puissance à bord, l’ordinateur ne risque-t-il pas de chauffer ? Non, grâce au ventilateur Predator Aeroblade de 5e génération qui s’assure de garder la température sous contrôle, et ce même en usage intensif. Le ventilateur est doté de pales en métal, qui évitent les distorsions dans la durée pour une admission d’air optimale. S’y ajoute un élément qui redirige le flux d’air vers les composants critiques. Un design innovant qui se traduit par une augmentation des performances de refroidissement de 10% par rapport à la génération précédente.

Un SSD, comme sur les consoles de dernière génération

Acer n’a pas attendu les PS5 et Xbox Series pour intégrer un SSD à ses ordinateurs orientés gaming. Le SSD PCIe NVMe de 512 Go est particulièrement performant et va changer vos habitudes : la vitesse du système, des applications, des jeux et des transferts de fichiers va s’en trouver décuplée.

Côté mémoire vive, c’est la bagatelle de 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz qui nous est offert sur ce modèle. Encore une proposition confortable afin de booster et d’optimiser les performances de la machine.

Pensé pour le jeu en ligne

Les composants sont résolument haut de gamme jusqu’à la carte Wi-Fi intégrée, une Killer AX1650 compatible Wi-Fi 6 qui supporte les canaux 160 MHz et le Bluetooth 5.1 et délivre des débits jusqu’à 2,4 Gb/s. Celle-ci s’assure que la bande passante soit distribuée de manière optimale pour les activités prioritaires et participe également à réduire la latence pour le jeu en ligne.

Une connectique à la hauteur

La connectique se montre généreuse également avec la présence d’un port USB Type-C 3.2 Gen 2 (jusqu’à 10 Gb/s), d’un port USB 3.2 Gen 2 avec fonction de charge power-off et d’un port USB 3.2 Gen 2 standard. On retrouve aussi une prise HDMI 2.0 pour connecter l’ordinateur avec un écran externe.

Une connexion par empreinte digitale

Le Predator Triton 300 SE est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales bien pratique pour une authentification rapide et sécurisée. Une fonctionnalité qui n’est d’habitude pas offerte sur les PC portables gaming mais plutôt sur les appareils dédiés à la productivité, prouvant une fois de plus que la proposition d’Acer est une solution hybride des plus intéressantes.

Le clavier est rétroéclairé RGB 4 Zones avec de nombreux effets et couleurs personnalisables. Le pavé tactile est, quant à lui, particulièrement réactif et agréable au toucher, si bien qu’il constitue une alternative de choix pour ceux qui ne souhaitent pas s’encombrer d’une souris.

Un son immersif

L’appareil est équipé de deux haut-parleurs stéréo et d’un port jack 3.5mm pour brancher un micro-casque. On relève une compatibilité DTS® X:Ultra pour une immersion sonore accrue, un système audio à 360° et une grande précision de la direction et de l’origine des sons.

Un prix compétitif

Le Predator Triton 300 SE d’Acer est disponible à 1899€. Un tarif compétitif en pleine situation de pénurie de composants informatiques et notamment de cartes graphiques. Étant donné les prix auxquels s’écoulent les GPU actuellement, le fait que ce PC portable embarque la toute nouvelle NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060, plus un processeur puissant, un écran 144 Hz, un SSD NVMe et un tel système de refroidissement, le Predator Triton 300 SE représente la solution idéale pour jouer de façon optimale en mobilité.

A noter que 30 jours d’essai au Xbox Game Pass PC sont offerts avec l’achat de ce PC. Difficile de résister !

Cette publication vous est proposée par Acer.