L’Athlon 1GHz pour lundi ?

Après l’annonce d’Intel de la sortie de son PIII 1GHz, AMD réplique et sortira son Athlon 1GHz (ainsi que des Athlons cadencés à 900 et 950 MHz) lundi, soit 2 jours avant Intel.

Tout cela ressemble fort à un gros coup marketing et l’on est en droit de se demander si la production va pouvoir suivre en masse. A priori non, si on se base sur les problèmes d’approvisionnement dans les hautes fréquences chez les 2 constructeurs. De plus, le GHz était prévu pour le milieu de l’année. Il y a quelques jours commencent les déclarations des 2 géants qui à tour de rôle avancent la date de disponibilité. Tout cela ne va-t-il pas un peu trop vite ? Nous serons fixés lundi.