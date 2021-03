26 minutes de gameplay sur le jeu Aliens : Fireteam

L’univers d’Alien, des gros fusils et de la coopération, les ingrédients du succès ?

Si vous aimez la franchise Alien et que avec déjà rêvé de chasser quelques xénomorphes avec vos amis, le jeu Aliens : Fireteam pourrait vous intéresser. Ce TPS est développé par Cold Iron. Il doit débarquer cet été sur consoles et PC. Ses développeurs le présentent comme « un jeu de tir et de survie coopératifs à la troisième personne » qui se déroule « dans l’univers emblématique d’Alien ». IGN a publié une vidéo de 26 minutes de gameplay.

L’histoire du jeu se déroule 23 ans après les évènements de la trilogie Alien originale. Le titre vous propose d’incarner « un marine colonial stationné à bord de l’USS Endeavor » et de jouer « un rôle crucial dans la lutte contre les Xénomorphes au cours de quatre campagnes différentes ».

5 classes, 30 armes

Au cours des ces campagnes, il vous faudra affronter et survivre « tant bien que mal à 20 types d’ennemis différents, dont 11 Xénomorphes différents à différents stades de leur évolution allant des facehuggers aux praetorians. Chacun de vos adversaires possède « sa propre intelligence pour embusquer, surpasser et éviscérer les marines vulnérables ».

Le titre vous permettra de choisir parmi cinq classes avec des compétences uniques : mitrailleur, démolisseur, technicien, docteur et éclaireur. En matière d’arsenal, « plus de 30 armes et 70 modifications » seront à votre disposition « pour éradiquer la menace Alien ».

Pour l’instant, le studio n’a pas spécifié la configuration minimale. Si cet Aliens : Fireteam vous intéresse, vous pouvez suivre son actualité sur sa page Steam. Enfin, ci-dessous, la bande annonce du soft.

