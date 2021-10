40 minutes de gameplay sur la version PC de Battlefield 2042

Comme prévu, la bêta ouverte de Battlefield 2042 a ouvert ses portes il y a quelques heures ; l’entrée est réservée à ceux ayant précommandé le jeu et aux membres EA Play pour l’instant. Si ce n’est pas votre cas et que souhaitez voir à quoi ressemble le prochain FPS phare de Dice, voici deux vidéos de gameplay. La première provient d’un certain jackfrags, la seconde de la chaîne d’IGN. Dans les deux cas, c’est la version PC du jeu qui est montrée.

La bêta ouverte permet de s’adonner à l’emblématique mode conquête de Battlefield sur la carte Orbital. Vous aurez l’occasion d’essayer le jeu par vous-même sans condition d’accès à partir du 8 octobre. Concernant les exigences matérielles de cette bêta, vous pouvez les consulter dans une précédente actu.

NVIDIA DLSS et NVIDIA Reflex

D’abord prévu pour le 22 octobre sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, Battlefield 2042 ne paraîtra finalement que le 19 novembre. Exclusivement multijoueur, le titre ne propose pas de contenu solo. Il permet des affrontements rassemblant jusqu’à 128 joueurs. Il proposera 7 cartes à sa sortie : Orbital (Kourou, Guyane française), Sablier (Doha, Qatar), Kaléidoscope (Songdo, Corée du Sud), Manifeste (Pulau Brani, Singapour), Décharge (Alang, Inde), Rupture (Terre de la Reine-Maud, Antarctique), Renouveau (Désert Arabique, Égypte). Cependant, il bénéficie d’une plateforme baptisée Battlefield Portal qui, selon EA permet « de jouer à des versions réinventées des grands classiques Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 et Battlefield 3 » et de se « déployer sur leurs cartes intemporelles avec l’arsenal moderne et le contenu de Battlefield 2042 ».

Enfin, précisons que sur PC, Battlefield 2042 supporte le NVIDIA DLSS et NVIDIA Reflex. Il fait en revanche l’impasse sur le ray tracing, du moins au lancement, alors que son prédécesseur, Battlefield V, servait de vitrine technologique au RTX.