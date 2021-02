4A Games et Deep Silver annoncent Metro Exodus Enhanced Edition sur PC

Lors de son lancement en 2019, Metro Exodus était déjà une belle vitrine pour le ray tracing de NVIDIA. Son développeur, 4A Games, et son éditeur, Deep Silver, ont officialisé une Enhanced Edition sur PC. Si les versions consoles de nouvelle génération promettent du 4K à 60 images par seconde et pas mal de ray tracing, la mouture PC sera la seule à proposer des « réflexions avancées » et du DLSS 2.0.

Le studio présente la version PC en ces termes : « Pour les joueurs PC, nous nous appuyons sur notre nouveau pipeline d’éclairage entièrement en ray tracing et sur les dernières innovations matérielles des GPU de NVIDIA et AMD pour offrir l’expérience ultime de traçage de rayons : la Metro Exodus PC Enhanced Edition. Cette mise à jour est si importante qu’elle nécessitera un GPU capable de lancer de rayons. Ainsi, nous fournirons cette version en tant que produit séparé ; il ne s’agit pas d’un simple « patch » pour le jeu de base. Elle sera accordée gratuitement à tous les détenteurs d’une version PC de Metro Exodus. La Enhanced Edition proposera des fonctions de ray tracing supplémentaires, notamment des réflexions de ray tracing avancées et la prise en charge du DLSS 2.0 sur le matériel NVIDIA. »

Sortie au printemps

Comme indiqué, les propriétaires de Metro Exodus sur GoG, Steam ou EGS auront accès gratuitement à la Enhanced Edition. Celle-ci arrivera au printemps, sans plus de précision, soit entre le 20 mars et le 21 juin. Espérons donc que d’ici là, les cartes graphiques supportant le ray tracing au niveau matériel, RTX 2000 / 3000 et Radeon RX 6000 d’AMD, seront de nouveau disponibles à l’achat. Enfin, notez que le studio prépare aussi des versions Mac et Linux.