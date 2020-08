A Total War Saga : Troy et Remnant From the Ashes gratuits sur l’Epic Games Store

Et même The Alto Collection en bonus.

Comme promis, Sega et l’Epic Games Store offre le jeu A Total War Saga : Troy. Mais uniquement pendant les 24 premières heures de sa sortie. Par conséquent, vous avez jusqu’à 15 heures pour récupérer le titre sans débourser le moindre centime. Passé ce délai, le titre se négociera 49,99 euros.

À l’instar des autres jeux de la franchise, A Total War Saga : Troy mélange séquences de gestion au tour par tour et phases de combats en temps réel. Comme son nom l’indique, il prend pour cadre la guerre de Troie. Niveau configuration, pas de quoi faire trembler Achille. Niveau processeur, un Intel Core 2 Duo à 3 GHz ou Intel i7 8550U à 1,80 GHz (ou équivalent AMD) associé à 4 Go de mémoire ou 6 Go avec un iGPU fait l’affaire. Pour la carte graphique, une NVIDIA GTX 460 ou AMD Radeon HD 5770 ou Intel UHD Graphics 620 suffisent.

Plusieurs minutes de bataille en temps réel sur Total War Saga : Troy

Remnant From the Ashes et The Alto Collection offerts pendant une semaine

L’Epic Games Store offre également deux autres jeux, cette fois jusqu’au 20 août prochain : Remnant : From the Ashes et The Alto Collection. Le premier, développé par Gunfire Gamesk, est disponible depuis le 20 août 2019. Selon le descriptif, il s’agit d’un « jeu de tir à la troisième personne de type action-survie, dans un monde post-apocalyptique envahi de créatures cauchemardesques ». Le soft propose de la coopération en ligne. La configuration minimale préconise un processeur Intel Core i3-7350K, une carte graphique AMD Radeon RX 470 et 8 Go de mémoire. Le tarif hors promotion est de 39,99 euros.

Enfin, édité par Snowman, The Alto Collection regroupe Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey. Au total, il y a plus de 120 niveaux à parcourir et 7 personnages à essayer. Les exigences matérielles sont modestes. Un Dual Core à 2,4 GHz, une GeForce 880 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 520 et 4 Go de mémoire permettent de jouer.