a-XP, la station de travail en forme de valise qui peut coûter plus de 45 000 dollars

Envie d’un processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X à 64 cœurs et d’une paire de Tesla V100 ?

Si vous devez vous balader régulièrement avec un PC à la main et que vous souhaitez le faire avec un certain style, voici la machine idoine. Œuvre de Media Workstations, cette a-XP est une workstation qui embarque une carte mère ASRock TRX40 avec un processeur AMD Ryzen Threadripper 3990X, Threadripper 3970X ou Threadripper 3960X.

L’appareil mesure 17,05 x 13,68 x 9,03 pouces pour un poids compris entre 30 et 45 lbs, ce qui correspond approximativement à 43 x 33 x 23 cm pour 13,6 – 20,4 kg.

Avec cartes graphiques NVIDIA

Les options permettent de monter jusqu’à 256 Go de mémoire. Pour le stockage, il y a pléthore de possibilités, avec deux emplacements de SSD M.2, un SATA et de l’Intel Optane. Enfin, en ce qui concerne la carte graphique, il y a toutes les références NVIDIA de la gamme RTX, mais aussi de la gamme Quadro RTX. Il est également possible d’opter pour deux Tesla V100.

Le budget pour cette a-XP peut ainsi exploser et dépasser allègrement les 45 000 dollars !