Abkoncore lance deux boîtiers T750G SYNC

Abkoncore présente sa série T750G SYNC, composée d’une paire de boîtiers, les V1 et V2. Les deux modèles sont similaires, hormis pour les motifs de l’éclairage ARGB. Sur les images ci-dessous, le V1 est à gauche, le V2, à droite.

Les châssis sont en acier et agrémentés de deux panneaux en verre trempé, l’un situé en façade, l’autre sur le côté gauche. Les dimensions totales des boîtiers sont de 225 x 400 x 465 mm pour un poids de 8,5 kg. Ils peuvent héberger des cartes mères E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX.

Jusqu’à 6 ventilateurs

La longueur maximale de la carte graphique ne doit pas excéder 380 mm ; la hauteur maximale du ventirad, 180 mm. Il y a deux emplacements 3,5 pouces, quatre 2,5 pouces.

En matière de refroidissement, les châssis acceptent trois turbines de 120 / 140 mm en façade ou deux de 200 mm ; un ventilateur de 120 mm ou 140 mm à l’arrière ; deux de 120 mm ou 140 mm sur la partie supérieure. Abkoncore fournit une turbine ARGB de 140 mm préinstallée à l’arrière. Pour le watercooling, ces boîtiers T750G SYNC acceptent notamment un radiateur de 360 mm en façade.

Pour les effets lumineux, un contrôleur en façade permet de choisir parmi 368 préréglages. Bien sûr, il est aussi possible de synchroniser les effets directement depuis la carte mère via un connecteur 3 broches. Outre le contrôleur susmentionné, la connectique inclut deux ports USB 3.0 Type-A, deux autres USB 2.0 Type-A et du jack audio.

Les tarifs et dates de disponibilité ne sont pas spécifiés.