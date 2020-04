Abkoncore lance le Hurricane T404B, un ventirad à 40 euros qui dissipe 170W

Muni de deux ventilateurs de 120 mm et agrémentée de RGB configurable.

Abkoncore propose un nouveau dissipateur CPU baptisé Hurricane T404B. Un modèle encore plus performant que le CoolStorm T402B Spider Red puisqu’il est en mesure de prendre en charge des processeurs avec un TDP de 170W, contre 135W pour son petit frère. La bonne nouvelle, c’est qu’il bénéficie en plus du RGB configurable et qu’il est vendu au même prix : 40 euros.

Cet Hurricane T404B utilise une conception classique de type tour et mesure 128 x 107 x 157 mm pour un poids de 1 kg. Il s’appuie sur quatre caloducs de 6 mm de diamètre. Deux ventilateurs de 120 mm se chargent de faire circuler l’air au sein du réseau d’ailettes en aluminium.

Garanti deux ans

Chaque ventilateur a une vitesse de rotation comprise entre 800 et 1800 tr/min. Une turbine pousse 50,2 CFM pour un volume sonore maximal de 33 dBA. Le ventirad est compatible avec les sockets AMD AM2, AM2 + AM3, AM3 + AM4, FM1, FM2 et Intel LGA775, LGA2011, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366. La garantie dure deux ans.