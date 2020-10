ABZU et Rising Storm 2 Vietnam sont offerts sur l’Epic Games Store

Fidèle à ses habitudes, l’Epic Games Store a renouvelé son lot de jeux gratuits de la semaine. Jusqu’à jeudi 15 octobre, vous pouvez ainsi récupérer gratuitement les titres ABZÛ et Rising Storm 2 Vietnam sur la plateforme. Deux softs vendus 16 et 22 euros respectivement hors promotion.

Ce sont donc deux expériences drastiquement différentes qui sont proposées : si ABZÛ vous plonge dans une aventure sous-marine, Rising Storm 2 Vietnam vous immerge sur les champs de bataille de la guerre du Vietnam.

Deux jeux relativement peu gourmands

Sorti en 2016, ABZÛ est développé par Giant Squid et édité par 505 Games. On le doit à Matt Nava, qui a également œuvré en tant que directeur artistique sur Flower et Journey. Selon le descriptif, le soft mêle exploration/aventure. Il vous propose « d’effectuer des acrobaties sous-marines gracieuses dans la peau de la plongeuse à l’aide de contrôle fluides » ou encore de « découvrir des centaines d’espèces uniques inspirées de véritables créatures » pour « former un lien puissant avec la vie marine qui vous entoure ».

La configuration minimale préconise un processeur double cœur à 3 GHz associé à une carte graphique GeForce GTX 750/Radeon R7 260X et 4 Go de RAM. Le titre nécessite 6 Go d’espace disque.

Rising Storm 2 Vietnam est un FPS développé par Antimatter Games et Tripwire Interactive. Il date de mai 2017. Comme son nom l’indique, il vous permet de prendre part à des combats d’envergure opposant jusqu’à 64 joueurs ; ne vous attendez toutefois pas à un ersatz des récents Battlefield par exemple, le titre est nettement moins arcade.

Pas besoin d’une machine de guerre pour le faire fonctionner : un processeur Intel Core i3 à 2,5 GHz ou AMD Phenom à 2,5 GHz couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 460 ou ATI Radeon HD 5850 et 4 Go de RAM vous autorisent à prendre par aux combats. En revanche, prévoyez de la place sur votre disque dur, puisque Rising Storm 2 Vietnam occupe 60 Go.