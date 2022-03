Accord Alcatel / MCI Worldcom pour la fibre optique

Alcatel a signé un contrat de 72 millions de dollars avec Avantel-MCI Worldcom, opérateur longue distance mexicain, pour construire son infrastructure de réseau terrestre à fibre optique le long de la côte du Golfe du Mexique. Ce choix démontre la capacité d’Alcatel à offrir des technologies de réseaux optiques de pointe. En outre, il positionne le Groupe comme principal fournisseur de systèmes SDH à Avantel-MCI Worldcom.

Alcatel fournira, installera et assurera la maintenance de son nouveau système SDH (hiérarchie numérique synchrone) Optinex, qui représente l’offre la plus complète du marché et comprend notamment des solutions IP. Le Groupe mettra aussi en place sa fibre Teralight de nouvelle génération, dédiées aux applications longue distance haut débit.

« Nos clients ont besoin d’un portefeuille de services voix-données, étendu et compétitif, et nous souhaitons le leur offrir en utilisant des solutions innovantes et au meilleur prix », a déclaré Miguel Calderòn, Vice Président d’Avantel-MCI Worldcom.

« Ce contrat démontre notre capacité à offrir des solutions optiques clé en main, de la fibre optique aux systèmes de transmission et de gestion de réseaux », a souligné Christian Reinaudo, Président du Groupe Optics d’Alcatel.

La liaison sera constituée de noeuds multiservices Optinex, opérant à 2,5 Gbit/s – et pouvant être portés à 10 Gbit/s – qui permettent la transmission de plus de 120 000 conversations téléphoniques simultanées. L’ensemble du système installé sera supervisé par un système de gestion de réseau intégré qui permettra le contrôle efficace du trafic et du routage à tous les niveaux du réseau. Un câble blindé conçu avec un tube de sécurité comprenant 24 fibres optiques Teralight, transmettant voix et données à 2,5 Gbit/s, sera également déployé. La fibre Teralight a été spécialement conçue pour les technologies de transmission haut débit, comme le DWDM (multiplexage dense en longueur d’onde), avec un taux de transmission potentiel de 240 x 10 Gbit/s.