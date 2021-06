Acheter des crypto-monnaies, comment s’y prendre

Les crypto-monnaies sont devenues des actifs très populaires dont la valeur, certes volatile, ne cesse de monter au fil des années. Et grâce à des plateformes simples à prendre en main, n’importe qui peut maintenant se lancer dans l’aventure et acheter de la crypto-monnaie simplement et de manière sécurisée. Et ce, que ce soit dans une optique de trading à court terme ou d’investissement à long terme.

Services de paiement, néobanques, tout le monde se met à la crypto-monnaie

Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l’Ether intéressent de plus en plus les institutions financières traditionnelles, renforçant leur légitimité. Aux États-Unis, Paypal permet d’acheter et de vendre du Bitcoin. La néobanque Revolut donne de son côté la possibilité à ses utilisateurs d’acheter, de vendre et de retirer de la cryptomonnaie.

Des acteurs bien connus dont l’implication dans les crypto-monnaies ne peut que donner confiance. Il s’agit de bonnes solutions pour les consommateurs peu avertis qui ne savent pas vers qui se tourner car PayPal, Revolut et les autres jouissent d’une certaine notoriété. Avec eux, on est sûr d’éviter les entourloupes au moment d’acheter des crypto-monnaies.

Les plateformes pour acheter de la crypto-monnaie

Mais ces plateformes ne sont pas les plus efficaces en la matière car elles ne proposent que des options simples d’achat de crypto-monnaie, cette activité ne constituant pas leur cœur de métier. C’est pourquoi nous recommandons dans le cadre d’un investissement sérieux en cryptomonnaie l’utilisation d’outils plus complets, et parfois plus ergonomiques, pour effectuer vos opérations.

Binance est l’une des plateformes les plus connues, et pour cause : elle propose des taux de change concurrentiels. Coinbase est une autre alternative populaire, mais concerne plus les utilisateurs adeptes du trading (achat-revente en fonction du cours) que ceux qui souhaitent épargner de la cryptomonnaie. Il est aussi possible de souscrire à un service d’achat automatique de crypto-monnaie comme Bitcoin Trader : après configuration de l’outil, vous n’avez plus à vous soucier de rien, vos achats sont réalisés automatiquement.

Sur chaque service, le fonctionnement général est semblable. Il faut créer un compte, vérifier son identité, et renseigner un moyen de paiement. Selon la plateforme, les moyens de paiement acceptés sont variables : carte bancaire, virements… Pour chaque transaction, une commission est prélevée. Celle-ci varie, mais est bien souvent plus faible si vous optez pour le paiement par virement.

La solution du plan-épargne

Vous connaissez sans doute le produit financier du plan d’épargne logement (PEL), sur lequel on verse régulièrement de l’argent afin de l’alimenter. Il existe une solution qui repose sur ce modèle pour la crypto-monnaie.

L’utilisateur peut fixer une somme qui lui convient à convertir en crypto-monnaie à la fréquence qu’il décide, chaque semaine par exemple. La plateforme se charge alors de l’achat de crypto-monnaie sans besoin d’aucune action de votre part. Il suffit par exemple de programmer un virement récurrent via votre application bancaire. Vous devrez également renseigner au service vers quel portefeuille de crypto-monnaie les crypto-monnaies doivent être transférées.

C’est simple et sans prise de tête, pas besoin de suivre les cours tous les jours, et cette méthode a le mérite d’annuler les effets indésirables de la volatilité des crypto-monnaies puisqu’il s’agit d’en épargner sur le long-terme. Une option supplémentaire pour acheter de la crypto-monnaie l’esprit tranquille. Le service français StackinSat propose par exemple un Plan Épargne Bitcoin qui se base sur ce principe.

Cette publication sponsorisée vous est proposée par Actu Finance.