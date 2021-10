Adata pousse de la DDR5 à 8118 MT/s

La DDR5 va débarquer prochainement sur le marché grand public via la plateforme Alder Lake. Les fabricants commencent à vanter les capacités de leurs solutions en matière d’overclocking. Adata ouvre le bal avec un module DDR5 poussé à 8118 MT/s.

Si nous avons déjà croisé le Core i9-12900K associé à de la DDR5-8000, cette démonstration d’overclocking de l’XPG Overclocking Lab (XOCL) est la première « officielle » pour la DDR5. Pour atteindre cette vitesse de transfert, le XOCL a mobilisé une barrette DDR5 en pré-production de SK Hynix et initialement cadencée à 4800 MT/s, une carte mère sur chipset Z690 et un processeur Intel Alder Lake ; les références exactes de tous ces produits ne sont pas précisées et le type de refroidissement utilisé n’est pas non plus renseigné. La capture d’écran ci-dessous nous apprend simplement que le module a atteint 8104 et 8188 MT/s. Les timings sont en 52-52-52-96-148-2T et 50-50-50-160-210-2T respectivement.

Comme rapporté ci-dessus, le module a une fréquence de base de 4800 MT/s et une tension de 1,1 V. Toutefois, les profils XMP prévoient des valeurs plus élevées : 5200 MT/s en CL38 avec une tension de 1,25 V dans un cas, 6800 MT/s en CL46 avec une tension de 1,35 V dans l’autre.

Au départ, on peut s’attendre à ce que les fabricants commercialisent surtout des modules DDR5-4800. Néanmoins, Samsung, Micron ou encore SK Hynix ont déjà mentionné des kits à 7200 MT/s voire 84000 MT/s ; quant à Adata, la firme a évoqué de la DDR5 à 12600 MT/s en août dernier.

