Adata pousse sa mémoire DDR4 Spectrix D50 Xtreme à 5 300 MHz

En septembre dernier, Adata a lancé de nouveaux modules mémoire Spectrix D50 Xtreme. Cette série se compose de deux kits de 16 Go (2 x 8 Go) en DDR4-5000 et DDR4-4800. Les timings sont en 19-28-28 et 19-26-26 respectivement, pour des tensions de 1,6 et 1,5 V. L’entreprise rapporte avoir monté ces modules en DDR4-5300.

Adata ne précise pas quel kit a été utilisé, DDR4-5000 ou DDR4-4800. Quoi qu’il en soit, XPG a atteint cette fréquence sur une carte mère MEG B550 Unify X signée MSI combinée à un APU Renoir Ryzen 7 Pro 4750G d’AMD.

Les APU Renoir offrent une faible latence mémoire

Un APU Ryzen déjà impliqué dans le record pour la DDR4

La mémoire fonctionnait avec des timings en 19-28-28-48. Malheureusement, Adata, décidément peu loquace, ne précise pas la tension ; l’entreprise n’indique pas non plus si elle a l’intention de commercialiser prochainement un kit en DDR4-5300. Par conséquent, cette performance n’a peut-être qu’une visée démonstrative.

Enfin, rappelons que le record actuel pour la DDR4 date d’août 2020, avec une fréquence de 6666,6 MHz. D’ailleurs, un APU AMD était déjà impliqué, puisque l’overclockeur Bianbao avait mobilisé un Ryzen 4 4700GE pour réaliser cette prouesse. Ce dernier œuvrait avec une carte mère Asus ROG Strix B550-I Gaming et de la mémoire Crucial Ballistix Max.