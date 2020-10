Amazon Prime Day : jusqu’à -30% sur une sélection de produits Xiaomi

Amazon propose des réductions sur plusieurs produits Xiaomi. Les modèles concernés sont les Xiaomi Redmi Note 9 Pro et les Xiaomi Redmi Note 8 Pro, dans plusieurs coloris différents. La Xiaomi MiBand Bracelet 4 profite également d’une légère réduction.

Pendant les Prime Day, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro voit passer son prix de 249 € à 199 €, mais uniquement dans les versions gris et vert, équipées de 64 Go. Ce smartphone de 6,67 pouces (définition de 2400×1080) est équipé d’un processeur Qualcomm 720G, 6 Go de RAM, de quatre capteurs photos AI (64MP + 8MP + 5MP + 2MP) et d’un capteur frontal de type poinçon. Il est également équipé d’un capteur d’empreintes situé sur la tranche, d’une grande batterie de 5020 mAh et de la charge rapide 30W.

Le petit frère est également en réduction. Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro passe ainsi de 279,90 € à 195 €. Cette offre concerne les version bleu, blanc, gris minéral et vert, uniquement en 128 Go. Ce smartphone de 6,53 pouces (définition de 2340×1080) bénéficie d’un processeur G90T, 6 Go de RAM, quatre modules caméra montant à 64MP, d’une caméra frontale avec encoche et d’un capteur d’empreinte au dos de l’appareil. Côté alimentation, on retrouve une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide 18W. Les faces avant et arrière sont en Gorilla Glass 5, et il est également compatible double nano SIM.

Vous pourrez également profiter d’une légère réduction sur la Xiaomi MiBand Bracelet 4, équipé d’un écran couleur AMOLED, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un accéléromètre 3 axes, d’une étanchéité jusqu’à 50m ATM et d’une batterie de 135mAh d’une autonomie d’une quinzaine de jours.