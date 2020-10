Amazon Prime Day : jusqu’à 59% de réduction sur une sélection de produits Logitech

Les claviers G910 Orion Spectrum et K400 Plus ainsi que la souris MX Anywhere 2 à prix cassés.

Amazon propose trois produits Logitech à prix très avantageux. Un clavier, une souris…et un clavier-souris. Comme ça tout le monde est content.

Le Logitech G910 Orion Spectrum est vendu aujourd’hui à 89,99 €, pour un prix conseillé de 199 €. Soit une belle ristourne de 55%, ou presque 110 €. Ce G910 est un clavier mécanique rétroéclairé RGB (16,8 millions de couleurs personnalisable). Il utilise des switch Romer-G dits tactiles, à la fois rapides et silencieux, autorisant 70 millions de frappes. Leur hauteur de frappe est de 1,5 mm. Le clavier dispose également de 9 touches macro et du Smart Dock pour smartphones et tablettes (via l’application ARX Control). Le tout étant compatible Windows, OS X, Chrome OS et Android, et est bien évidemment AZERTY.

La seconde offre Logitech du jour concerne le clavier K400 Plus. Ce clavier sans fil fait pour une utilisation de salon intègre un pavé tactile. AZERTY, compatible Windows, Chrome OS, Android, smartphone et tablette, il intègre également des touches multimédia. Le fonctionnement sans fil se fait sur 10 mètres de portée à l’aide d’une pile, mais est non Bluetooth. À moins de 17 €, il fera un excellent clavier pour un PC de salon…ou une tablette, surtout quand on connait les prix pratiqués des claviers pour ses dernières.

Le troisième produit Logitech est une souris MX Anywhere 2 à 34,99 € au lieu de 79,99 € (56% de promotion !), dans la couleur bronze. Il s’agit d’une souris sans fil (portée 10m) compacte, portable et confortable fonctionnant sur batterie (rechargeable via USB-C) et atteignant une précision de 1000 PPP. Compatible Bluetooth, 2,4 GH avec récepteur USB Unify, Windows, Mac OS, iPad OS et portable. Elle est équipée de 7 boutons et est garantie 2 ans.