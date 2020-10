Amazon Prime Day : notre sélection des meilleurs produits SanDisk

Retrouvez des cartes MicroSD 128 Go et 256 Go et une clé USB 3.1 au meilleur prix.

La première offre concerne la carte mémoire MicroSDXC SanDisk Extreme 128 Go. Cette gamme la plus élevée correspond aux modèles les plus rapides et les plus endurants de la marque. Elle est vendue avec un adaptateur SD et est certifiée Classe 10, U3, V30 et A2 et est indiquée comme ayant des débits de 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Elle est résistante à des températures extrêmes, à l’eau, aux chocs et aux rayons X. Une carte idéale pour augmenter le stockage de votre smartphone ou tablette à moindre coût et en gardant une excellente vitesse de transfert. Cette carte est garantie à vie.

La deuxième carte à entrer en jeu est la MicroSDHC SanDisk Ultra 256 Go. Cette gamme située juste en dessous de la gamme Extreme correspond à du haut de gamme tout en offrant des prix plus abordables que cette dernière. Elle est vendue avec un adaptateur SD et est certifié Classe 10, U1 et A1. La vitesse de lecture est annoncée comme allant jusqu’à 100 Mo/s, sans plus de précision. Cette carte est garantie 10 ans.

Pour finir, Amazon nous propose la clé USB 3.1 SSD SanDisk Extreme Pro 128 Go. Cette clé USB grand format, ou plutôt ce SSD USB renfermant 128 Go, peut monter à 420 Mo/s en lecture et 380 Mo/s en écriture. Cette carte, conçue pour durer, est également habillée d’une coque en aluminium. Elle est compatible avec le chiffrement AES 128 bits et est compatible Windows et Mac OS.