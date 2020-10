Amazon Prime Day : pack Raspberry Pi 3 Modèle (3B+) Starter Kit à 56,43€

Un Raspberry Pi, avec une alimentation, une carte MicroSD 32 Go, un boîtier, un dissipateur, un lecteur de carte, un câble HDMI et un guide LABISTS.

Amazon propose un starter kit pour le Raspberry Pi. Le modèle en lui-même est un Raspberry Pi 3 Modèle B ( 3 B+ ) équipé d’un processeur ARM 4 cœurs 64 bits à 1,4GHz, 1 Go de RAM LPDDR2, Bluetooth 4.2, du Wi-Fi 5/2,4GHz WLAN ac, un port Ethernet 300 Mbps et avec le support du PoE.

Le kit comprend deux dissipateurs à monter sur ledit Raspberry Pi, ainsi qu’un adaptateur d’alimentation 5V 3A LABISTS de 1,5m, avec bouton marche/arrêt, pouvant supporter l’alimentation d’un disque dur externe ou un overclocking. Une carte MicroSD SanDisk Ultra 32Go avec NOOBS préinstallé complète le package, ainsi qu’un lecteur de cartes MicroSD compatible USB-A et USB-C. Le tout à installer dans le boitier noir, percé du fameux logo, et à brancher avec un câble HDMI d’un mètre supportant le CEC, également fourni.

Et pour être sûr que tout se passe bien, le Guide de démarrage rapide de LABISTS est également fourni, et en français. Autrement dit, avec tout ce pack vous aurez tout pour bien démarrer et bien vous amuser. À 56,43 € au lieu des 99,99 € conseillés, vous pourrez démarrer sans vous ruiner, quasiment à moitié prix !