Amazon travaille aussi sur un service de cloud gaming : Project Tempo

Depuis plusieurs mois, le cloud gaming est sur le devant de la scène avec une offre désormais bien étoffée. On pense notamment à Stadia de Google, au GeForce Now de NVIDIA, au Project xCloud de Microsoft ou encore à Shadow. Un nouvel acteur majeur lorgnerait aussi de ce côté : Amazon.

Selon le New York Times, la société travaille sur un projet baptisé « Project Tempo » depuis plusieurs mois. L’investissement consenti se chiffre en centaines de millions de dollars. Amazon envisage de développer ses propres jeux AAA. Surtout, la firme va s’appuyer sur plateforme streaming Twitch comme catalyseur.

Des créations originales prévues en mai

L’autre atout majeur dont dispose l’entreprise est son important réseau de centres de données via son Amazon Web Services. Concrètement, Project Tempo serait rien de moins que l’un des plus importants projets d’Amazon depuis sa création.

L’attente ne devrait pas être trop longue. La société proposerait deux créations originales accessibles via son service dès mai prochain. Pas trop de risques quant aux genres en revanche, puisque le premier, intitulé Crucible, est une sorte de Battle Royale. Une catégorie de jeux très en vogue en ce moment, comme en atteste le succès d’Apex Legends ou de Call of Duty Warzone. Le second titre, baptisé New World, appartient à un genre plus ancien mais qui reste une valeur sûre : le MMO fantasy. Un troisième jeu, également un MMO apparemment inspiré de l’univers du Seigneur des Anneaux (dont Amazon possède les droits), serait aussi prévu dans les prochains mois.