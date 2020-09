AMD : 16 Go de VRAM pour la RX 6900, 12 Go pour la RX 6800 ?

Le 28 octobre prochain, AMD présentera officiellement ses cartes graphiques sous architecture RDNA 2, série RX 6000. On a déjà eu un aperçu de leur look grâce à plusieurs clichés, mais en ce qui concerne leurs spécifications, celles-ci restent floues. Début août, Anthony Garreffa mentionnait des cartes Navi 21 avec 16 et 12 Go de VRAM. Au tour de Rogame, sur Twitter, de nous livrer quelques informations à ce sujet.

I have no idea if these are full die or cut down SKUs — _rogame (@_rogame) September 17, 2020

Souvent très bien renseigné, l’individu confirme 16 Go de VRAM pour le GPU Navi 21 ; il annonce également 12 Go de VRAM pour le GPU Navi 22. A priori, le premier devrait équiper la RX 6900 et le second, la RX 6800 voire la RX 6700.

Les GPU Navi 21 d’AMD proposeront de l’USB-C

Quantité de VRAM des GPU ou des cartes ?

Comme le rapporte rogame, la vraie question est surtout de savoir si ces quantités de VRAM correspondent aux capacités maximales des deux GPU susmentionnés ou bien à la quantité de VRAM réelle pour chacune des cartes.

Par le passé, AMD s’est souvent montré généreux en matière de mémoire vidéo dédiée pour ses cartes graphiques grand public. On peut donc supposer que la société ne changera pas ses habitudes avec ses prochaines références. Surtout que du côté de NVIDIA, des RTX 3080 avec 20 Go de VRAM et RTX 3070 avec 16 Go de VRAM seraient en préparation, justement pour contrer l’offre concurrente.