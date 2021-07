AMD a commencé à expédier des GPU Instinct MI200

AMD devrait officiellement présenter son accélérateur Instinct MI200 dans quelques semaines, mais a déjà commencé les premières livraisons de GPU auprès de ses partenaires. Basé sur l’architecture CDNA2, cet accélérateur HPC promet une belle hausse des performances par rapport à l’Instinct MI100.

Dans son document de présentation des résultats financiers du 2e trimestre 2021, AMD indique que « les expéditions de la nouvelle génération d’accélérateurs AMD Instinct dotés de l’architecture CDNA de deuxième génération » ont débuté.

128 Go de HBM2E

En attendant la présentation complète de l’entreprise, les spécifications de l’Instinct MI200, nom de code Aldebaran, restent hypothétiques. Néanmoins, au cours des dernières semaines, plusieurs fuites nous ont donné un aperçu de ses caractéristiques. L’une d’elles était particulièrement fiable, puisqu’elle émanait du Pawsey SuperComputing Centre, l’organisme qui gère le supercalculateur Setonix en Australie, lequel s’arme desdits GPU. Nous savons ainsi que l’Instinct MI200 embarque deux chiplets interconnectés via l’Infinity Fabric et qu’il possède 128 Go de mémoire HBM2E.

Certaines sources mentionnent également 16 384 processeurs de flux en tout. Cela représenterait une nette augmentation par rapport à l’Instinct MI100 : ce dernier possède 7680 processeurs de flux. Logiquement, les performances devraient s’en ressentir. Rappelons que l’Instinct MI100 délivre déjà 184,6 TFLOPS FP16, 23,1 TFLOPS FP32 et 11,5 TFLOPS FP64. Des valeurs qui permettaient déjà à AMD de le présenter comme le plus puissant accélérateur HPC au monde en novembre dernier.

Le GPU de calcul Instinct MI200 prendra notamment place au sein du supercalculateur Frontier. Prévu pour être mis en service avant la fin d’année, il fournira plus de 1,5 exaflops de puissance de traitement de pointe.

Source : Tom’s Hardware US