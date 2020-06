AMD a vendu plus d’un demi-milliard de GPU en 7 ans

Des cartes graphiques dédiées aux APU en passant par les GPU des Xbox One et PlayStation 4.

AMD a expédié plus d’un demi-milliard de GPU en l’espace de 7 ans. Le nombre exact est de 553 millions d’unités. Cela inclut les cartes graphiques Radeon dédiées, les APU ainsi que le matériel des consoles, Xbox One et PlayStation 4. Celles-ci embarquent en effet des puces graphiques AMD.

Si l’on regarde plus en détail les données communiquées par Jon Peddie Research, les GPU dédiés représentent la majeure partie des ventes avec 36 %. Ils sont suivis de près par les APU, puisque ceux-ci constituent 35 % du volume. Enfin, les GPU des consoles matérialisent 29 % des livraisons, dont 20 % pour la PlayStation de Sony.

GPU Big Navi et consoles de nouvelle génération d’ici la fin d’année

Maintenant, reste à savoir quand AMD franchira le cap du milliard de ventes. Les prochains mois s’annoncent prometteurs, avec la potentielle arrivée des GPU Big Navi en septembre. De plus, d’ici la fin d’année, Microsoft et Sony sortiront leur console de nouvelle génération, Xbox Series X et PlayStation 5. Elles embarquent toutes les deux un GPU AMD sous architecture RDNA 2 qui propose notamment du ray tracing matériel. On suppose donc que pour AMD, la courbe des ventes de GPU va continuer son ascension dans les prochaines années.