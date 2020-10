AMD dévoile ses mesures pour un lancement réussi des RX 6000 et Ryzen 5000

Mise en garde par les infortunes de NVIDIA lors du lancement des cartes graphiques RTX 3000, AMD prend des mesures pour ne pas subir les mêmes mésaventures que sa concurrente avec ses RX 6000 et ses processeurs Ryzen 5000. Ainsi, afin de contrer la horde de bots et de scalpers qui pourraient ternir la sortie des produits, la firme dirigée par Lisa Su dévoile son arsenal anti-fraudeurs.

On y découvre un système pour détecter les bots malveillants, une implémentation de tests CAPTCHA, une limitation d’une seule commande par utilisateur, un système de fil d’attente, une quantité de cartes restreinte pour les revendeurs ou encore une validation manuelle des demandes dans les premiers jours qui suivront le lancement.

Une demande aussi forte que pour les RTX 3000 ?

Nous sommes donc curieux de découvrir si AMD s’en sortira mieux que NVIDIA ; en ce qui concerne ses cartes sous architecture GPU RDNA 2, cela suppose aussi qu’elles susciteront le même engouement que les RTX Ampere. En effet, pour ces dernières, l’argument principal de défense de l’entreprise est, grossièrement, « nous n’avions pas prévu une demande aussi importante ».

Du côté des détaillants, en particulier ProShop, on pointe surtout une offre trop faible : la semaine dernière, le marchand danois n’avait reçu, au total, que 416 RTX 3080 ; il lui en faudrait 3 625 pour honorer ses commandes.

Précisons que la production des RX 6000 et Ryzen 5000, en 7 nm, incombe à TSMC ; c’est Samsung qui se charge de celle des RTX 3000, en 8 nm. On peut, sans trop s’avancer, estimer que le premier a un rendement supérieur au second.