AMD dévoile ses processeurs mobiles Ryzen Pro 4000

Plus de cœurs et plus de mémoire cache pour les Ryzen 7 et Ryzen 5, désormais équipés de 8 et 6 cœurs respectivement.

Quelques mois après l’annonce des Ryzen 4000 mobiles, AMD présente sa gamme de processeurs AMD Ryzen PRO 4000 mobiles, les premières puces x86 en 7 nm pour les ordinateurs portables professionnels. La gamme se compose de trois références : le Ryzen 7 PRO 4750U (8 cœurs / 16 threads), le Ryzen 5 PRO 4650U (6 cœurs / 12 threads) et le Ryzen 3 PRO 4450U (4 cœurs / 8 threads). Le TDP est de 15W dans tous les cas.

Outre l’augmentation du nombre de cœurs, par rapport à la précédente génération, ces processeurs montent plus haut en fréquence. Les Ryzen 7 et Ryzen 5 s’arment également de plus de mémoire cache, avec 12 Mo et 11 Mo respectivement, contre 6 Mo autrefois. Sous Cinebench R20, AMD annonce 29 % de performance supplémentaire en monocœur pour le Ryzen 7 PRO 4750U par rapport au Ryzen 7 PRO 3700U. L’écart se creuse logiquement en multicœurs, avec une hausse de 132 %. Le gain est plus marginal sur le plan graphique sous Time Spy, avec une différence de 13 %.

Sécurité et stabilité

Le tableau ci-dessous rassemble les caractéristiques des trois processeurs.

Processeur Cœurs / Threads TDP Fréquence Boost / base Cœurs GPU Cache L2 / L3 (Mo) AMD Ryzen 7

PRO 4750U 8 / 16 15W Jusqu’à 4,1 / 1,7 GHz 7 12 AMD Ryzen 5

PRO 4650U 6 / 12 15W Jusqu’à 4 / 2,1 GHz 6 11 AMD Ryzen 3

PRO 4450U 4 / 8 15W Jusqu’à 3,7 / 2,5 GHz 5 6

AMD met aussi en avant l’aspect sécuritaire, en particulier avec sa technologie exclusive AMD Memory Guard (cryptage en temps réel de la mémoire système). Enfin, en matière de suivi logiciel, ces processeurs Ryzen PRO bénéficient « de 18 mois de stabilité logicielle planifiée et de 24 mois de disponibilité anticipée » selon la société.

Les premiers ordinateurs ainsi équipés, dans les marques HP et Lenovo, sont attendus au cours du premier semestre 2020. Chez HP, en plus du HP ProBook x360 435 G7, des HP ProBook 445 G7 et HP ProBook 455 G7 munis de processeurs AMD Ryzen 4000 Series Mobile feront leur apparition dans les prochaines semaines. Chez Lenovo, les ThinkPad T14 Gen1, T14s Gen1, X13 Gen1 et L14 /15 Gen1 s’appuieront sur ces puces.