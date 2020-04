AMD élabore un nouveau porte-étendard dans la série U, le Ryzen 9 4900U

Afin de contrer les puces Comet Lake-U et Ice Lake-U d’Intel, AMD prépare un Ryzen 9 4900U. Contrairement au récent Ryzen 9 4900H avec son TDP de 45W, le nouveau venu se destine aux ultrabooks grâce à un TDP de 15W. Ce Ryzen 9 4900U devrait se positionner face aux Core i7-1065G7 et Core i7-10710U, un rôle pour l’instant dévolu au Ryzen 7 4800U.

C’est Tum_Apisak qui a déniché le Ryzen 9 4900U dans Userbenchmark. Il embarque 8 cœurs et 16 threads, pour des fréquences de 1,8 et 2,35 GHz (base / Boost) et un cache totale de 12 Mo. Il s’agit d’un échantillon d’ingénierie, et la fréquence Boost du produit final serait de 4,3 GHz.

Les Comet Lake-H d’Intel affrontent les APU Renoir d’AMD dans plusieurs benchmarks

iGPU Vega avec 8 UE

Le Ryzen 7 4800U a également 8 cœurs et 16 threads. Sa fréquence de base est de 1,8 GHz et sa fréquence Boost, de 4,2 GHz. En ce qui concerne l’iGPU, on retrouve 8 unités de calcul Vega (512 processeurs de flux) avec une fréquence maximale de 1750 MHz pour les deux puces. En l’état, le Ryzen 7 4800U est largement devant, mais bien sûr, les choses devraient être différentes face à un Ryzen 9 4900U avec ses bonnes fréquences.

Test AMD Ryzen 9 4900U AMD Ryzen 7 4800U Différence 1 cœur 136 138 1,50 % 2 cœurs 198 274 38,40 % 3 cœurs 383 537 40,20 % 4 cœurs 538 840 56,10 %

Source : Tom’s Hardware US