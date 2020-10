AMD : le bundle ‘Raise the Game’ joue les prolongations

La tradition des bundles est désormais bien ancrée, et AMD, à l’instar d’Intel ou de NVIDIA, ne déroge pas à la règle. Pour tout achat d’une carte graphique Radeon RX 5500 XT, RX 5600 XT, ou RX 5700 et XT, les clients bénéficient de l’offre Raise the Game. L’entreprise prolonge celle-ci jusqu’au 5 décembre 2020.

Ainsi, l’acquisition d’une carte AMD Radeon RX 5500 XT (mobile ou non) vous accordera une copie gratuite du jeu Godfall. Disponible à partir du 12 novembre sur l’Epic Games Store sur PC, ce titre développé par Counterplay Games vous propose la mission suivante : « Sauvez Aperion. Vous incarnez le dernier des chevaliers valorians, des guerriers d’essence divine maîtres du corps-à-corps équipés d’armures légendaires appelées Valorantes. Atteignez les sommets dans Godfall, RPG d’action et slasher à butin unique en son genre ». Pour l’instant, on ne connait pas les configurations minimale et recommandé.

Godfall plus World of Warcraft : Shadowlands pour les RX 5600 XT et RX 5700

Les clients qui optent pour une carte AMD Radeon RX 5700 (XT / non XT) et Radeon RX 5600 XT, obtiennent quant à eux Godfall ainsi que World of Warcraft : Shadowlands, la huitième extension du célèbre jeu de Blizzard. Néanmoins, le studio vient d’annoncer le report de celle-ci, initialement attendue le 27 octobre prochain, à une date ultérieure encore non précisée.

Enfin, les acheteurs auront jusqu’au 9 janvier 2021 pour réclamer leur dû.