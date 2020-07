AMD offre Assassin’s Creed Valhalla pour l’achat d’un Ryzen 7 ou Ryzen 9

AMD lance un nouveau bundle intitulé « Equipped to win » (« Équipés pour gagner » en français). Depuis le 7 juillet et jusqu’au 3 octobre prochain, les clients faisant l’acquisition d’un processeur Ryzen 7 ou Ryzen 9 dans les gammes Ryzen 3000 Matisse et Ryzen 4000 Renoir obtiennent une copie gratuite du prochain jeu de la série Assassin’s Creed. Baptisé Assassin’s Creed Valhalla, celui-ci ne débarquera toutefois que fin 2020. Une vidéo de 30 minutes du titre a récemment fuité.

Dans la gamme Ryzen 3000, l’offre concerne les Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT et Ryzen 9 3950X. Pour les APU Renoir, elle concerne les Ryzen 7 4800HS, Ryzen 7 4800H, Ryzen 9 4900HS et Ryzen 9 4900H. Une fois le processeur acheté, vous aurez jusqu’au 7 novembre pour réclamer votre dû.

Lisa Su nous rappelle que les Ryzen 4000 Vermeer arrivent bien cette année

Les Ryzen 3 et Ryzen 5 exclus

Comme vous le constatez, les Ryzen 3 et Ryzen 5 ne sont malheureusement pas intégrés à ce bundle. Les conditions générales sont consultables sur le site d’AMD.

Enfin, rappelons qu’Intel propose lui aussi un bundle intitulé « Accelerate Your Game ». Il octroie des jeux, notamment Halo Wars 2 et Gears Tactics, pour l’achat d’un processeur Comet Lake-S.