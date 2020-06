AMD offrira Horizon Zero Dawn Complete Edition à l’achat d’un Ryzen 3000

On connaissait le bundle « Raise the Game » octroyant quelques jeux à l’achat d’une carte graphique Navi. Désormais, AMD offrira Horizon Zero Dawn Complete Edition lors de l’acquisition d’un processeur Ryzen 3000. Cela prendra sans doute la forme d’une clef Steam.

L’offre concerne les Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 3900X et Ryzen 9 3950X.

Lancement cet été sur PC

Horizon Zero Dawn Complete Edition débarquera cet été sur Steam. Cette édition comprend tous les DLC sortis sur PS4 depuis le lancement du soft le 28 février 2017. Le jeu est un action-RPG en monde ouvert développé par le studio néerlandais Guerrilla Games et publié par Sony Interactive Entertainment. Pour l’instant, on ignore les configurations minimales et recommandées pour la version PC.

Source : TechPowerUp