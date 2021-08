AMD prépare des Ryzen 9 5900HS et Ryzen 7 5800HS Creator Edition

AMD pourrait prochainement étoffer sa gamme de Ryzen 5000 mobiles, lancée en début d’année, avec deux références supplémentaires : les Ryzen 9 5900HS et Ryzen 7 5800HS Creator Edition. Apparemment, ces deux processeurs ont simplement des fréquences de base rehaussées par rapport au Ryzen 9 5900HS et Ryzen 5700HS, avec 3,3 GHz pour le Ryzen 9 et 3,2 GHz pour le Ryzen 7, au lieu de 3 GHz et 2,8 GHz respectivement pour les versions actuelles. Les fréquences Boost ne changeraient pas.

Cette information émane de momomo_us. Il a partagé les pages produits d’ordinateurs portables Yoga Slim 7 Pro de Lenovo. Ces Ryzen 9 5900HS et Ryzen 7 5800HS Creator Edition possèdent toujours 8 cœurs / 16 threads et 16 Mo de cache L3. Ils sont toujours gravés en 7 nm et s’appuient toujours sur l’architecture CPU Zen 3. En dépit de fréquences de base plus élevées, ces deux références conserveront probablement le TDP de 35 W caractéristique des puces « HS ». Outre les deux processeurs susmentionnés, Lenovo a doté les PC portables d’une carte graphique NVIDIA GeForce MX450 et de 16 Go de mémoire LPDDR4X-4266.

Uniquement pour Lenovo ?

Une fréquence de 3,3 GHz représente une hausse de 10 % pour le Ryzen 9 5900HS Creator Edition par rapport au Ryzen 9 5900HS normal. Le gain serait un peu plus élevé pour le Ryzen 7 5800HS, puisque sa fréquence de base est 14 % supérieure à celle de son aîné. Les Ryzen HS sont chasse gardée d’Asus ; nous verrons si les variantes Creator Edition restent l’apanage de Lenovo.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache L3 (Mo) TDP (W) Ryzen 9 5900HS Creator Edition 8 / 16 3,3 / 4,6 16 35 Ryzen 9 5900HS 8 / 16 3,0 / 4,6 16 35 Ryzen 7 5800H 8 / 16 3,2 / 4,4 16 45 Ryzen 7 5800HS Creator Edition 8 / 16 3,2 / 4,4 16 35 Ryzen 7 5800HS 8 / 16 2,8 / 4,4 16 35