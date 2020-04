AMD préparerait des Ryzen 3 3300X et 3100 pour contrer les Core i3 Comet Lake-S d’Intel

Afin de s’opposer aux prochains Core i3 de la gamme Comet Lake-S d’Intel, lesquels bénéficieront pour la première fois de l’Hyper Threading, outre les Ryzen 4000 attendus d’ici la fin d’année, AMD ajouterait des Ryzen 3 à ses Ryzen 3000, sous architecture Zen2. Jusqu’à présent, ceux-ci ne descendaient pas en dessous des Ryzen 5 avec le Ryzen 5 3600. Pour retrouver des puces Ryzen 3, il faut remonter à la série 2000.

Les modèles concernés seraient les Ryzen 3 3300X (100-000000159) et Ryzen 3 3100 (100-000000284). Ils embarqueraient tous les deux quatre cœurs et huit threads. Pour les élaborer, deux options s’offrent à AMD. Dans la première, l’entreprise récupère des Ryzen 5 3600 dont l’un des CCX est défectueux (chaque CCX contient 4 cœurs CPU) et le désactive pour obtenir un Ryzen 3 à quatre cœurs. L’autre option consiste à utiliser une conception nouvelle avec un seul CCX dans le CCD. Forcément, cette dernière méthode serait la plus avantageuse en termes de coûts.

Cache total de 18 Mo

Ces Ryzen 3 s’appuieraient sur un cache total de 18 Mo. Le Ryzen 3 3300X aurait une fréquence de 4,3 GHz et le Ryzen 3 3100, de 3,9 GHz. Malheureusement, momomo_us, à l’origine de cette fuite, ne précise pas si celles-ci désignent la fréquence de base ou Boost. Étrangement, ces deux processeurs auraient un TDP de 65W. Une valeur équivalente à celle des puces Ryzen 3 de la série 2000 et Ryzen 5 de la série 3000. Logiquement, avec les optimisations apportées par Zen2, on aurait pu s’attendre à un TDP inférieur. Le doute persiste également quant à la prise en charge du PCIe 4.0.