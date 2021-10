AMD présentera ses processeurs EPYC Milan-X et accélérateurs Radeon Instinct MI200 le 8 novembre prochain

AMD organisera un évènement virtuel Accelarated Data Center Premiere le 8 novembre 2021 à 17h00 (heure de Paris). Selon l’entreprise, Lisa Su, Forrest Norrod et Dan McNamara présenteront « les nouvelles innovations d’AMD en matière de processeurs AMD EPYC et d’accélérateurs AMD Instinct ». Bien que la société ne les nomme pas explicitement, on suppose qu’il est question des processeurs EPYC Milan-X et des accélérateurs Radeon Instinct MI200.

Ceux qui le souhaitent pourront assister à cet évènement en direct ici à partir de 17h00 ; AMD précise qu’un replay sera mis en ligne dès la fin de la diffusion. Naturellement, nous couvrirons les annonces que fera la société.

Le Ryzen Threadripper Pro 5975WX fait une première apparition dans Geekbench 5

EPYC Milan-X

Nous avons consacré des articles aux EPYC Milan-X en août et septembre derniers. Cette nouvelle gamme devrait profiter de la technologie 3D V-Cache permettant d’augmenter jusqu’à 3x la quantité de cache L3. Ainsi, cela ouvre la voie à 768 Mo de cache L3 contre 256 Mo au mieux actuellement pour les EPYC 7003. Le tableau ci-dessous présente la gamme telle qu’elle se dessine selon les données à disposition.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost TDP L3 Cache (L3 + 3D V-Cache) Epyc 7773X 64/128 2,2 GHz 3,5 GHz 280 W 768 Mo Epyc 7573X 32/64 2,8 GHz 3,6 GHz 280 W 768 Mo Epyc 7473X 24/48 2,8 GHz 3,7 GHz 240 W 768 Mo Epyc 7373X 16/32 3,05 GHz 3,8 GHz 240 W 768 Mo

Radeon Instinct MI200

Concernant les Radeon Insitnct MI200, nous avons relaté des information à leur sujet hier. Cette série comprendrait deux références, le MI250 et le MI250X. Ces deux accélérateurs s’armeraient d’un GPU Aldebaran sous architecture CDNA 2 et de mémoire HBM2E ; 128 Go dans le cas du MI250X.