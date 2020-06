AMD propose une visite virtuelle du supercalculateur Hawk

Si vous vous demandez à quoi ressemble un supercalculateur, AMD vous permet de visiter virtuellement Hawk. Ce supercalculateur est situé à Stuttgart en Allemagne.

Vous avez ainsi tout le loisir de vous déplacer virtuellement dans l’environnement pour parcourir les baies. Ci-dessous, une vidéo détaille également le processus de construction du supercalculateur.

AMD : un supercalculateur El Capitan dix fois plus puissant que le meilleur supercalculateur actuel

Puissance de 26 PFLOPS

Inauguré en début d’année dans le High-Performance Computing Center de l’université, le supercalculateur Hawk embarque 44 racks avec 5600 nœuds de calcul et 720 000 cœurs AMD EPYC de seconde génération. L’installation offre une puissance de 26 PFLOPS. Selon AMD, Hawk « figure parmi les supercalculateurs les plus rapides au monde et est le système générique le plus rapide pour le calcul scientifique et industriel en Europe ».