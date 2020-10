AMD : suivez la présentation des Ryzen 5000 en direct à partir de 18h

Début septembre, l’entreprise dirigée par Lisa Su nous avait fixé rendez-vous le 8 octobre pour la présentation de ses processeurs Ryzen sous architecture CPU Zen 3 ; nous y sommes, celle-ci aura lieu ce soir, à 18h heure de Paris. Vous pourrez suivre l’évènement en direct via le lien ci-dessous.

Bien entendu, nous serons également présents et nous vous proposerons un résumé des principales annonces faites par AMD peu après. Notez qu’au départ, l’évènement s’intitulait « Where Gaming Begins | AMD Ryzen 5000 Series Desktop Processors » ; désormais, c’est simplement « Where Gaming Begins | AMD Ryzen Desktop Processors ».

Statistiques Steam de septembre : plus de 25 % des PC tournent désormais avec un processeur AMD

Architecture CPU Zen 3

Grâce aux nombreuses fuites des semaines précédentes, on a déjà une petite idée de ce à quoi s’attendre. Ces processeurs Ryzen 5000 Vermeer, toujours gravés en 7 nm par TSMC, bénéficient d’une architecture CPU Zen 3. Grâce à l’amélioration des fréquences et des IPC (Instructions par cycle), la hausse des performances en applicatif et en jeu serait de 15-20 % par rapport à la génération précédente. Logiquement, en mentionnant explicitement « Gaming » dans son titre, on suppose qu’AMD va mettre l’accent sur cet aspect.

Pour le moment, les informations ont mentionné quatre puces : un Ryzen 9 5950X à 16 cœurs / 32 threads ; un Ryzen 9 5900X à 12 cœurs / 24 threads ; un Ryzen 7 5800X à 8 cœurs / 16 threads ; un Ryzen 5 5600X à 6 cœurs / 12 threads. On connaitra donc la gamme complète d’ici quelques heures.

Enfin, rappelons que pour les cartes graphiques RX 6000 d’AMD, il faudra patienter jusqu’au 28 octobre pour découvrir les données officielles les concernant.