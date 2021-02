Anno 1800 jouable gratuitement du 25 février au 1er mars

Si vous souhaitez essayer gratuitement le dernier opus en date de la franchise Anno, Ubisoft propose un « free week-end » pour Anno 1800. Le studio a toutefois une conception du week-end qui devrait faire plaisir à beaucoup de travailleurs, puisque cette offre s’étend du 25 février 16 heures au 1er mars 21 heures, soit de jeudi à lundi soir.

Afin que vous puissiez y jouer dès demain 16 heures, Ubisoft a déjà ouvert le préchargement.

Description

« Bienvenue au XIXe siècle. Un siècle d’industrialisation, de conflits diplomatiques et de découvertes. Choisissez une voie qui définira le monde. Êtes-vous un innovateur ou un exploitant ? Un conquérant ou un libérateur ? À vous de choisir comment le monde se souviendra de votre nom.

Vous pourrez jouer au jeu dans sa totalité du 25 février à 16:00 jusqu’au 1er mars à 21:00 (heure locale). Commencez à télécharger Anno 1800 dès maintenant, et soyez prêt lorsque les serveurs ouvriront.

À la fin du week-end gratuit, vous pourrez conserver votre progression en achetant le jeu. »

Configurations minimale et recommandée

La configuration pour jouer à Anno 1800 en Full HD à 30 images par seconde est la suivante :

Système d’exploitation : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (versions 64-bit uniquement)

Processeur : Intel i5 2500K @ 3,3 GHz, AMD FX 6350 3,9 GHz

Carte vidéo : NVIDIA GeForce GTX 660 (2 Go VRAM) ou AMD Radeon R7 260X (2 Go VRAM)o,

DirectX : DirectX 11 ou DirectX 12

Mémoire : 8 Go RAM

Espace disque nécessaire : 60 Go

Les préconisations pour du 1080p à 60 ips :

Système d’exploitation : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (versions 64-bit uniquement)

Processeur : Intel i5 4690k @ 3,5 GHz, AMD Ryzen 5 1500X @ 3,5 GHz

Carte vidéo : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go VRAM) ou AMD Radeon R9 290X (4 Go VRAM)

DirectX : DirectX 11 ou DirectX 12

Mémoire : 8 Go RAM

Espace disque nécessaire : 60 Go

Pour les PC portables, Ubisoft mentionne une solution Intel HD Graphics 620 (720p, basse performance), Intel Iris Pro Graphics 580 (1080p, basse performance) ou AMD Vega 10 (720p, basse performance).