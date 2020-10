Antec dévoile son boîtier moyen tour DP502 FLUX, livré avec 5 ventilateurs de 120 mm

Antec présente son boîtier DP502 FLUX. De type moyen tour, ses dimensions sont de 463 x 220 x 486 mm pour un poids de 7,55 kg. Il prend en charge des cartes mères aux formats ATX, M-ATX, ITX. Son châssis est en acier et sa façade est en plastique ; il bénéficie aussi d’un panneau latéral en verre trempé.

Antec fournit ce boîtier avec trois ventilateurs ARGB de 120 mm à l’avant, un autre de 120 mm à l’arrière et un dernier, toujours en 120 mm, situé vers le bloc d’alimentation. Il sera possible d’ajouter quelques turbines supplémentaires (trois dans la partie supérieure et une dans la partie inférieure) ou d’en remplacer certains par des modèles 140 mm. Pour les radiateurs, un de 360 mm maximum peut prend place en façade, un autre du même gabarit sur le top et enfin un de 120 mm à l’arrière. Des filtres anti-poussières colmatent la plupart des ouvertures.

Un emplacement 5,25 pouces

Ce boîtier DP502 FLUX propose 7 slots d’extension, trois emplacements 3,5 pouces dont deux convertibles 2,5 pouces et trois 2,5 pouces. Notez la présence, de plus en plus rare, d’un espace 5,25 pouces, dissimulé par une petite trappe. La longueur maximale de la carte graphique est de 405 mm ; celle de l’alimentation de 205 mm. Enfin, la hauteur du ventirad haut ne doit pas excéder 175 mm.

La garantie dure deux ans. Quant au prix, il est de 69,99 dollars.

