AOC prépare un nouvel écran 31,5 pouces avec dalle VA

AOC continue d’enrichir sa gamme d’écrans 31,5 pouces incurvés : après les CQ32G2SE et C32G2AE, voici l’AG323QCX2. Celui-ci est donc un modèle 31,5 pouces avec une courbure de 1500R. Sa dalle VA offre une définition QHD (2560 x 1440) et une fréquence de rafraîchissement de 155 Hz.

L’écran est compatible AMD FreeSync. Son taux de contraste statique est de 3000:1 et son temps de réponse MPRT, de 1 ms. La luminosité maximale s’établit à 400 cd/m2. Le moniteur prend ainsi en charge la norme VESA HDR 400 e le HDR10. Cet AG323QCX2 couvre 121 % de l’espace colorimétrique sRGB, 91 % du DCI-P3.

HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4

AOC l’a doté d’une paire de haut-parleurs de 5 W. Sa connectique se compose de deux ports HDMI 2.0, d’une paire de DisplayPort 1.4, de quatre ports USB 3.2 et du jack audio. Niveau ergonomie, la dalle repose sur un pied lui permettant de s’incliner, pivoter, et d’être réglée en hauteur. Un support VESA 75 x 75 mm est proposé ainsi qu’un peu de RGB via un cercle au dos du moniteur.

Pour l’instant, AOC n’a référencé cet imposant écran, qui pèse 7,2 kg, que sur la version chinoise de son site.

