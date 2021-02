Apple collaborerait avec TSMC sur des écrans micro OLED

Apple travaillerait actuellement avec TSMC à l’élaboration d’une « technologie d’affichage ultra-perfectionnée dans une installation secrète à Taïwan » ; concrètement, il s’agirait d’écrans micro OLED de petite taille (moins de 1 pouce). Ceux-ci se destineraient à de menus appareils tels que des lunettes de réalité augmentée.

Cette déclaration a de quoi surprendre : la conception d’écran n’est pas vraiment un des domaines d’expertise du fondeur taïwanais ; on se serait plutôt attendu à lire les noms d’entreprises comme LG ou Samsung. Seulement, Apple et TSMC plancheraient sur des affichage micro OLED conçus à partir de wafers.

Apple élaborerait un casque de réalité mixte avec deux écrans 8K

Miniaturiser plutôt qu’agrandir

Une des sources de Nikkei Asia explique : « Les fabricants traditionnels sont doués pour faire des écrans de plus en plus grands. Mais quand il s’agit d’appareils fins et légers comme des lunettes de réalité augmentée, il faut un très petit écran. Apple s’est associé à TSMC pour développer cette technologie car l’expertise du fabricant de puces rend les choses ultra petites et efficaces ».

Nikkei Asia ajoute qu’un autre projet est cours de développement dans cette installation « secrète », mais aucune information à son sujet n’a été divulguée.

Source : TweakTown