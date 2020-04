Apple : des Mac avec des processeurs A14 à 8 cœurs dès l’année prochaine

Fin février, on découvrait qu’Apple envisageait de lancer des Mac avec des processeurs ARM dès 2021. Un choix motivé par la difficulté qu’éprouve Intel depuis quelques années à offrir une amélioration significative des performances. D’ailleurs, l’entreprise avait recruté Mike Filipp, un expert en architecture CPU, ancien de chez ARM, en juin 2019. Un récent rapport divulgue quelques informations complémentaires à propos des futurs Mac.

On le doit à Bloomberg. Celui-ci indique qu’Apple prévoit de proposer des machines munies de sa future puce A14 développée en interne l’année prochaine. Concrètement, la marque à la pomme travaillerait sur trois variantes de son SoC A14. La société espère tout d’abord proposer un processeur armé de 8 cœurs, dont 4 de type « haute performance », un peu comme les cœurs Sunny Cove d’Intel. Elle envisage d’atteindre les 12 cœurs dans un avenir proche pour ses Mac.

Une gravure en 5 nm toujours confiée à TSMC

En ce qui concerne le fondeur, Apple fait toujours confiance à TSMC. De fait, depuis 2016, celui-ci grave tous les SoC A-series d’Apple. La puce A14 sera la première à bénéficier d’une gravure en 5 nm.

Début février, il était également question de CPU et d’APU Radeon dans les Mac d’Apple avec des références dans le micro-code d’une version bêta de MacOS (MacOS 10.15.4 Beta 1). Les relations entre les deux sociétés sont bonnes, puisque AMD a même conçu deux cartes graphiques exclusivement pour le Mac Pro d’Apple. Il faut dire que la technologie SmartShift d’AMD, basée sur l’association d’un processeur AMD et d’une carte graphique dédiée, est prometteuse. Pour l’instant, on ignore si Apple proposera deux types de Mac différents, avec certains modèles équipés de processeurs AMD, d’autres de SoC A14. Réponse dans quelques mois.

