Apple tourne la page de l’iMac Pro

Apple a stoppé la fabrication d’iMac Pro équipés de processeurs Intel. Une fois les derniers stocks écoulés, la maque à la pomme retirera ce modèle de son catalogue.

Lancé fin 2017, l’iMac Pro embarquait un processeur Intel Xeon W de 8 à 18 cœurs associé à une carte graphique dédiée AMD Radeon Pro Vega 56 ou 64. La machine proposait de 32 Go à 256 Go de mémoire DDR4-2666. Apple l’avait dotée d’un écran Retina 5K de 27 pouces.

Apple préparerait des processeurs à 32 cœurs pour remplacer les Intel Xeon W dans ses Mac Pro

Un iMac Pro coincé entre l’iMac et le Mac Pro

Apparemment, l’entreprise ne prévoit pas une version équipée de puce Apple Silicon dans l’immédiat. Elle recommande aux clients intéressés par l’iMac Pro de s’orienter vers un iMac 27 pouces, voire vers un Mac Pro.

Coincé entre l’iMac et le Mac Pro, l’iMac Pro n’a, semble-t-il, jamais vraiment trouvé sa place. On peut supposer que beaucoup de clients favorisent le premier, moins onéreux, avec son prix d’entrée à 2 099 euros contre 5 499 euros pour l’iMac Pro.

En ce qui concerne les professionnels à la recherche d’une machine plus performante, ils privilégient sans doute le Mac Pro. Armé d’un processeur Xeon W jusqu’à 28 cœurs et capable d’accueillir jusqu’à 1,5 To de DDR4-2933 ainsi que deux cartes Radeon Pro Vega II Duo, ce dernier est clairement mieux armé que l’iMac Pro et plus configurable.

Maintenant, rien n’empêche Apple de revenir sur le marché des stations de travail tout-en-un d’ici quelques mois.

