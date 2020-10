Apple : un MacBook Pro avec puce Apple Silicon le mois prochain ?

L’entreprise s’est engagée à lancer une première machine avant la fin d’année, et l’identité de l’élu se précise.

En juin dernier, Apple a officialisé l’abandon des processeurs Intel dans ses Mac au profit de puces développées en interne baptisées Apple Silicon. La transition complète doit prendre environ deux ans, mais on devrait voir la première machine ainsi équipée dès le mois prochain : Tim Cook en personne avait déclaré à l’époque que le premier Mac Apple Silicon arriverait d’ici la fin de l’année. On a une idée plus précise de l’identité de l’heureux élu, puisqu’il s’agirait du MacBook Pro de 13 pouces ou du MacBook Air.

Selon Bloomberg, Apple organisera un évènement spécial en novembre. L’évocation du MacBook Pro de 13 pouces comme premier bénéficiaire concorde avec les affirmations de l’analyste Ming-Chi Kuo. Celui-ci mentionnait, déjà en juillet, le MacBook Pro. Si tel est le cas, cela signifie que la marque à la pomme est confiante pour ses nouvelles solutions : destiné aux professionnels, le MacBook Pro doit logiquement être alimenté par une puce performante.

Apple travaillerait sur des GPU 5 nm maison

Des processeurs en 7 ou 5 nm ?

Selon de précédentes informations, les premières puces Apple Silicon seront des dérivés des Bionic A14 disponibles sur les iPad. Leur production revient à TSMC. Toutefois, des doutes persistent quant au process utilisé, 7 ou 5 nm. On est également curieux de connaître la configuration exacte de ces puces Apple Silicon : des solutions à 8 voire 12 cœurs sont évoquées.

Enfin, en juin, Apple avait indiqué que toutes les applications de son cru fonctionneraient en natif ; pour les anciens programmes conçus pour les Mac Intel, la firme mise notamment sur son outil Rosetta 2 pour traduire le code.