Arctic dévoile son ventirad Freezer 35

Décliné en deux versions : Freezer A35 A-RGB et i35 A-RGB, pour processeurs AMD et Intel respectivement.

Arctic lance deux nouveaux ventirads, les Freezer A35 A-RGB et i35 A-RGB. Ce sont en fait deux modèles quasiment identiques ; simplement, le premier cible la plateforme AMD, le second la plateforme Intel.

Ces ventirads mesurent 133 x 91 x 158,5 mm ; la variante AMD pèse 734 grammes et la variante Intel 746 grammes. Ils possèdent une tour de 54 ailettes en aluminium ayant chacune une épaisseur de 0,4 mm. Il y a quatre caloducs, d’un diamètre non précisé, en contact direct.

Arctic P12 Slim PWM PST : un ventilateur 120 mm de 15 mm d’épaisseur

Socket Intel LGA-1700

Arctic a doté ces deux références d’un ventilateur de 120 mm. La turbine possède 12 LED A-RGB dans son moyeu. Elle a une vitesse de rotation comprise entre 200 et 1700 tr/min.

L’entreprise accorde une garantie de 6 ans et fournit ses ventirads avec de la pâte thermique MX-5. Le Freezer A35 A-RGB est compatible avec les processeurs AMD en socket AM4 ; le Freezer i35 A-RGB l’est avec les processeurs Intel en socket LGA 1155, 1151, 1150, 1200, 1700 ; il prend donc en charge les puces Alder Lake. Les capacités de dissipation des deux ventirads ne sont pas renseignées.

« Avec le Freezer 35, nous ajoutons à notre gamme un refroidisseur d’air très solide et de haute qualité, qui convainc par son prix équitable, sa garantie de six ans, son éclairage RGB configurable et le design entièrement noir de son refroidisseur » estime Vincent Andre, directeur technique chez Arctic.

Si ces arguments vous ont convaincu, vous pouvez acquérir le Freezer i35 A-RGB au tarif de 44,99 euros sur le site de la marque ainsi que le Freezer A35 A-RGB au prix de 42,99 euros ; oui, allez savoir pourquoi, la version Intel est plus chère de deux euros.

Arctic lance son énorme ventirad Freezer 50 en version AM4/LGA 1xxx