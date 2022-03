Aspirateur iRobot Roomba Combo

Chez Darty et à la Fnac, le iRobot Roomba Combo est actuellement à 279,99 € au lieu de 359,99 €.

Si vous voulez vous acheter depuis un petit moment un robot aspirateur qui travaille à votre place, voici le bon plan fait pour vous. En effet, chez Darty et à la Fnac, le iRobot Roomba Combo bénéficie actuellement d’une remise et passe ainsi à 279,99 € au lieu de 359,99 €.

iRobot Roomba Combo voit son prix chuter de 20 %

Les aspirateurs intelligents vous attirent depuis un moment mais c’est le prix qui vous freine ? Pour un produit un peu cher il est toujours préférable de profiter des bons plans du moment. Actuellement, que ce soit chez Darty ou à la Fnac, le iRobot Roomba Combo voit son prix chuter et passe de 359,99 € à 279,99 € soit une économie non négligeable de plus de 20 %.

Concernant ce robot, sachez qu’il est autonome et qu’il effectuera ses tâches tout seul. Via votre application installée sur votre smartphone, vous pourrez lui donner vos ordres en indiquant les zones à nettoyer ou le laisser faire tout seul. Avantage considérable concernant ce modèle : il est 2 en 1 c’est-à-dire qu’il aspire mais il nettoie aussi. Votre intérieur sera impeccable à votre retour.

Si vous possédez un assistant intelligent comme Alexa ou Google Assistant, vous pourrez directement le relier et diriger votre aspirateur en donnant directement vos ordres. Le robot aspirateur est un indispensable pour vous faciliter votre vie quotidienne.