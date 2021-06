ASRock anticipe une baisse du prix des cartes graphiques au second semestre

Le DigiTimes Asia fournit quelques indications sur les prévisions d’ASRock pour ces prochains mois concernant le marché GPU. L’entreprise s’attend à ce que ses ventes augmentent au troisième trimestre mais que le prix des cartes graphiques baisse en raison d’une diminution de la demande du secteur des cryptomonnaies en Chine. Autrement dit, la firme pense qu’elle vendra ses cartes graphiques moins cher, mais en plus grande quantité, ce qui lui permettra de continuer à engranger d’importants bénéfices.

L’année a déjà très bien débuté pour ASRock : la société a annoncé un bénéfice net de 499 millions de dollars NT (17,88 millions de dollars US) pour le premier trimestre de 2021, son plus haut niveau trimestriel jamais atteint. Cela représente une hausse de 39,7 % par rapport au trimestre précédent et de 167 % sur un an. Ces excellents résultats ne sont pas surprenants, puisque selon un récent rapport du Jon Peddie Research, le marché des cartes graphiques dédiées a généré 12,5 milliards de dollars au premier trimestre 2021, ce qui représente une augmentation de 370 % sur un an ; une croissance résultant essentiellement de la flambée des prix.

Comme le montre le rapport, malgré les pénuries de composants, NVIDIA a réussi à accroître son offre de cartes graphiques au cours des mois précédents. Ce n’est pas le cas d’AMD, qui, d’après les données du JPR, produisait moins de cartes graphiques (2,35 millions) au 1er trimestre 2021 qu’un an plus tôt (2,93 millions). Cependant, ASRock s’attend à ce que l’offre de GPU AMD s’améliore durant le second semestre de cette année grâce à des ajustements de capacité et à l’augmentation de l’approvisionnement en substrats. Enfin, notez qu’au deuxième trimestre, les cartes graphiques représentent 20 % des revenus d’ASRock et les cartes mères, environ 50 %.

