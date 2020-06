ASRock enregistre 12 cartes mères en A320 auprès de l’EEC

Les cartes mères B550 arrivent dans quelques jours (le 16 juin), mais un autre chipset a aussi fait parler de lui récemment, l’A520. Selon de précédentes informations, les cartes mères A520 débarqueront en septembre. ASRock vient tout juste d’enregistrer 12 modèles auprès de l’EEC.

L’entreprise a déposé les références suivantes :

A520M Pro4

A520M Pro4 R2.0

A520M Pro4 R3.0

A520M-HDV

A520M-HDVP

A520M-HDV R2.0

A520M-HDV R3.0

A520M-HVS

A520M-HVS R2.0

A520M-HVS R3.0

A520M-ITX/ac

A520M/ac

En Micro-ATX ou Mini-ITX

Ce chipset d’entrée de gamme remplacera l’A320. Par rapport aux cartes sur des chipsets plus haut de gamme comme les B550 ou X570, celles en A520 ont moins de fonctionnalités. Elles ne prennent pas en charge le PCIe 4.0 et ont un nombre d’E/S plus restreint, avec seulement 4 ports SATA et 9 ports USB 3.1 Gen 2. Toutes ces cartes devraient être en Micro-ATX ou Mini-ITX.