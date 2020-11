ASRock lance sa carte mère X570 PG Velocita! pour les Ryzen 5000

Elle propose deux emplacements PCIe 4.0 x16 et quatre slots mémoire compatibles DDR4-5000.

ASRock a profité du lancement des processeurs Ryzen 5000 d’AMD pour présenter une nouvelle carte mère ATX sur chipset X570, l’ASRock X570 PG Velocita! ; un modèle qui, comme son nom l’indique, vise les utilisateurs à la recherche de rapidité.

En pratique, cela se traduit notamment par la prise en charge de mémoire DDR4-5000 via quatre emplacements, pour une capacité maximale de 128 Go, et par la présence d’une paire de slots PCIe 4.0 x16. ASRock met également en avant de belles capacités d’overclocking grâce à une alimentation CPU à 14 phases.

Du 2,5 GbE et du Wi-Fi 6

Cette référence offre de nombreuses options de stockage, avec 8 SATA III, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 & SATA3) ; elle a aussi 3 USB 3.2 Gen2 ou encore 10 USB 3.2 Gen1. En matière de connectivité, elle propose un port 2,5 GbE (Killer E3100) et du Wi-Fi 6 (Killer AX1650).

Carte mère X570 oblige, on retrouve un refroidissement actif du chipset, avec une turbine capable de mouliner à 6 500 tr/minute. Des dissipateurs en aluminium reliés par des caloducs recouvrent les VRM.

L’ASRock X570 PG Velocita! peut accueillir un processeur Ryzen 2000, 3000, 4000 (APU) et 5000 ; bien sûr, elle se destine principalement aux derniers mentionnés. L’entreprise n’a, pour l’instant, communiqué ni prix ni date de sortie.