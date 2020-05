ASRock Rack présente une carte mère mini-ATX sur chipset W480

En ce qui concerne les cartes mères avec socket LGA1200 pour les processeurs Comet Lake-S d’Intel, ASRock a dévoilé les caractéristiques des chipsets H470, B460 et H410 en début de semaine. On savait grâce à une précédente fuite qu’un chipset W480 était aussi au programme. ASRock Rack présente donc la carte mère W480D4U. Elle peut recevoir des puces Comet Lake-S mais se destine surtout aux Xeon W-1200.

Cette carte au format micro-ATX s’appuie donc sur le chipset W480. Elle propose quatre emplacements mémoire UDIMM DDR4-2933 ECC pour une capacité totale de 128 Go. Pour le stockage il y a deux emplacements PCIe 3.0 x4 M.2 et huit ports SATA. On retrouve également un emplacement PCIe 3.0 x16, un PCIe 3.0 x4 et un emplacement PCIe 3.0 x1.

Intel vPro

Modèle pour les entreprises oblige, cette carte mère offre des fonctionnalités absentes des cartes série 400 du grand public, telles que la technologie d’administration active Intel et l’Intel vPro. Elle est bien sûr aussi compatible avec l’Intel RST et les modules de mémoire Intel Optane. ASRock Rack n’a indiqué ni date de sortie ni tarif.

Source : ASRock Rack