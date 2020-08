ASRock rend ses DeskMini A300 compatibles avec les APU Ryzen 4000

Par l’intermédiaire d’une mise à jour BIOS 3.06L, ensuite retirée sans plus d’explications.

Les PC DeskMini A300 d’ASRock, sur chipset A300, supportent initialement les APU AM4 avec un TDP de 65W jusqu’à la série Bristol Ridge. Il y a quelques jours, la société proposait pourtant un BIOS en bêta, le 3.06L, qui ajoutait la prise en charge des APU Ryzen 4000 alias Renoir.

Or, théoriquement, selon AMD, les APU Renoir ne sont compatibles qu’avec les cartes mères séries 400 et 500. Il semblerait donc qu’ils puissent aussi tourner sur un chipset A300, et convenablement selon HKEPC.

Un DeskMini avec un Ryzen 7 4700G en préparation ?

Malheureusement, ASRock ne propose plus ce BIOS. On ne sait pas précisément pourquoi l’entreprise a rétropédalé. Peut-être en prévision d’un DeskMini X300M-STX avec un Ryzen 7 4700G ?

Source : Tom’s Hardware US