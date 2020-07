Assassin’s Creed Valhalla se dévoile à travers 30 minutes de gameplay

En fin d’année, les fans d’Assassin’s Creed pourront s’adonner à Assassin’s Creed Valhalla, le prochain jeu de la célèbre licence d’Ubisoft. Un opus attendu, puisque le dernier titre sorti sur consoles et PC n’est autre qu’Assassin’s Creed Odyssey, qui date de 2018. Si ce dernier plongeait les joueurs dans la période de la Grèce antique, Assassin’s Creed Valhalla se déroule au IXe, à l’ère des Vikings. Plusieurs vidéos du jeu ont récemment fuité.

Celles-ci dévoilent diverses séquences de gameplay, pour une durée d’environ 30 minutes en tout. Au programme : une balade à cheval (qui n’est pas sans rappeler The Witcher 3), une prise de fort ou encore quelques embrassades.

Quid de la version PC ?

Sur la page officielle du jeu, on peut lire ceci : « Incarnez Eivor, Viking dont l’éducation a reposé sur le combat, et menez votre clan des terres désolées et glacées de Norvège à celles verdoyantes de l’Angleterre du IXe siècle. Fondez-y la colonie de votre peuple et partez à la conquête de territoires hostiles afin de gagner votre place au Valhalla ».

Assassin’s Creed Valhalla débarquera sur PC, PlayStation 4, Xbox One mais aussi PlayStation 5 et Xbox Series X fin 2020. Pour l’instant, on ignore si la version PC bénéficiera de toutes les améliorations de la version next-gen ou si elle se basera sur la version destinée aux consoles actuelles. Notez que le soft sera également jouable via Googe Stadia.