Asus dévoile les spécifications de l’Iris Xe DG1-4G

En janvier dernier, Intel a officiellement lancé ses solutions Iris Xe DG1 pour les PC fixes. Ces cartes sont munies d’un GPU Iris Xe Max et réservées aux fabricants OEM. L’entreprise mettait en avant deux modèles, dont un signé Asus, mais restait évasive sur les spécifications. Elle mentionnait seulement 80 unités d’exécution (UE) et 4 Go de LPPDR4 sur un bus de 128 bits. Asus a finalement publié les spécifications complètes.

La carte d’Asus, refroidie de manière passive, mesure 11 x 17,3 cm. Comme convenu, elle s’appuie sur 4 Go de LPPDR4 à 4266 MHz et embarque 80 UE. Elle utilise une interface PCIe 3.0 x4 et propose trois sorties d’affichage : un DisplayPort, un port HDMI et un port DVI-D.

Test d’une solution Xe DG1 SDV : un verdict sans appel

Une carte compatible avec quelques processeurs et chipsets Intel

Comme Intel l’a mentionné ensuite, les cartes Iris Xe DG1 ne sont pas compatibles avec les processeurs AMD. Elles tolèrent uniquement les processeurs Core de 9e et 10e générations (Coffee Lake et Comet Lake), sur des chipsets B460, H410, B365 et H310C. Ici, Asus ne mentionne que ses propres cartes mères Prime H410M-A/CSM et Pro B460M-C/CSM. Notez la présence d’un guide de démarrage rapide, peu usuel pour des produits réservés aux fabricants.